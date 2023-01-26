Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun Amatör Spor Kulüpler U14 Klasman Ligi D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Havza İlk Kıvılcım Spor Kulübü futbol takımı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette kulüp başkanı Yaşar Karacan ile antrenörler Onur Gül ile Murat Ünsal, takım ve lig hakkında Özdemir'e bilgi verdi.

Özdemir, şampiyonluktan dolayı takım yöneticileri ve oyuncuları tebrik ederek, "Amacımız yarının büyükleri olan gençlerimize hizmet etmek. Bu amaçla spor kulüplerimize ve sportif faaliyetlere her zaman destek verdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız yarı olimpik yüzme havuzu ve kazandıracağımız diğer spor tesisleriyle başarılı sporcular yetiştireceğiz." dedi.

Kulüp başkanı Yaşar Karacan da Özdemir'e desteklerden ötürü teşekkür ederek, gençleri spora özendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulan kulübün emin adımlarla bu hedefler doğrultusunda çalıştığını anlattı.

Ziyaretin sonunda Özdemir'e, üzerinde ismi yazılı olan forma ve takım armalı atkı hediye edildi.





- CHP Havza İlçe Başkanlığından Regaip Kandili dolayısıyla helva ikramı

CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Regaip Kandili dolayısıyla helva ikramında bulunuldu.

CHP İlçe Başkanı Yunis Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, öğle namazının ardından Kevser Camisi önünde vatandaşlara helva ikram etti.

Yılmaz, "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle Regaip Kandilimiz mübarek olsun." dedi.

Standı ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Yılmaz ve beraberindekilerin Regaip Kandili'ni kutladı.





- Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan Regaip Kandili mesajı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıç, mesajında, Regaip Kandili'nin sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığı ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirtti.

İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumda var olan iç huzur ve kardeşliği pekiştireceğine inandığını vurgulayan Kılıç, "Regaip Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak kenetlenip birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Tüm hemşehrilerimin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe nice kandillere kavuşmayı, İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





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