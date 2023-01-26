Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde yapıma tamamlanan yeni minibüs garajı hizmete açıldı.

İlçede Samsun, Bafra ve Yakakent'e yolcu taşıma hizmeti sunan özel halk otobüs ve minibüs duraklarının bir arada hizmet vereceği yeni minibüs garajı, faaliyete geçirildi.

Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, yeni garajın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Karşıyaka Mahallesi Selanik Caddesi güzergahında tamamladığımız proje ile vatandaşlarımıza minibüsçü esnafımıza konforlu, işlevsel ve nitelikli bir garaj projesini kazandırdık." dedi.

Hayata geçirdikleri proje ile şehir içi ulaşıma yeni bir düzen getirdiklerine işaret eden Acar, "Vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmasını amaçladığımız şehir içi hizmet veren Alaçam-Samsun, Alaçam-Bafra ve Alaçam-Yakakent minibüslerinin tamamını bu istasyonda tek çatı altında topladık. İlçemize kazandırdığımız projenin vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.