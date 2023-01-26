Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde yapıma tamamlanan yeni minibüs garajı hizmete açıldı.
İlçede Samsun, Bafra ve Yakakent'e yolcu taşıma hizmeti sunan özel halk otobüs ve minibüs duraklarının bir arada hizmet vereceği yeni minibüs garajı, faaliyete geçirildi.
Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, yeni garajın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Karşıyaka Mahallesi Selanik Caddesi güzergahında tamamladığımız proje ile vatandaşlarımıza minibüsçü esnafımıza konforlu, işlevsel ve nitelikli bir garaj projesini kazandırdık." dedi.
Hayata geçirdikleri proje ile şehir içi ulaşıma yeni bir düzen getirdiklerine işaret eden Acar, "Vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmasını amaçladığımız şehir içi hizmet veren Alaçam-Samsun, Alaçam-Bafra ve Alaçam-Yakakent minibüslerinin tamamını bu istasyonda tek çatı altında topladık. İlçemize kazandırdığımız projenin vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.