Samsun'da "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Verim, Samsun TSO konferans salonunda düzenlenen toplantıda, geçen yıl tahkime 500 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Türkiye'de 17 bin sigorta acentesi bulunduğuna işaret eden Verim, "Kamu otoritesi olarak biz gerekeni yaptıysak, sigorta şirketleri de yapmak zorunda. Çünkü bu, zorunlu sigorta. Sigorta sadece vatandaşlar için değil, sigorta şirketleri için de zorunlu. Bir şirket bu olaydan kaçınıyorsa bununla ilgili gereğini yapıyoruz." dedi.



Kendilerinin ne şirketin ne acentenin ne de brokerlerın tarafında olduklarına dikkati çeken Verim, doğrunun tarafında durduklarını, sistemin doğru ve adil işlemesini sağlamak istediklerini vurguladı.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut da dijital poliçenin yakın zamanda hayata geçeceğini dile getirdi.

Dijital poliçe ile acentelerin giderlerinin azalacağını anlatan Korkut, şunları kaydetti:

"Dijital poliçenin yüzde 90'ı bitti. Herkes e-Devlet üzerinden poliçesini görebilecek ve alacak. Hem kağıt operasyonumuz bitecek hem de şirketlerin giderleri azalacak. Çünkü kamyonetlerle kağıt alır olduk. Yazıcı giderleri de azalacak. Dijital poliçe, operasyonel manada çok ciddi rahatlama sağlayacak."



Korkut, ortak satış platformu da oluşturduklarını belirterek, "Denemeleri yapıldı. Bankalarla rekabet edebilme adına 3-5 milyonluk ferdi kaza poliçelerini acentelerimiz yapabilecek." diye konuştu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi de sigorta sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.







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