Alaçam Belediyesi beton yol yapım çalışmalarına devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Alaçam Belediyesince üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri Karşıyaka Mahallesi Anıttepe,Tahtalı, Bakırcı Sokak ve Alparslan Mahallesi Lise 3. Sokak’ta beton yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı İlyas Acar, yaptığı açıklamada, Alaçam Belediyesi olarak kaynaklarını etkin, verimli kullanarak program dahilinde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Bazı mahallelerde beton yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Acar, "Uluçay üzerinde yeni yapılan köprünün yola bağlantılarını beton çalışması yaparak araç ve yayaların kullanacağı şekilde aktif hale getirdik. Çalışmalarımızı ve projelerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz." dedi.

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