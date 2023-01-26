Orta Karadeniz'den 2022'de 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, geçen yıl Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 gümrük müdürlüğünden toplam 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dağlı, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Dünya Gümrük Günü dolayısıyla "Gelecek Nesli Yetiştirmek, Gümrüklerde Bilgi Paylaşımını ve Profesyonel Gururu Teşvik Etmek" temasıyla düzenlenen programda, özverili çalışmalarla Türkiye ve Samsun'un gümrüklerde dünya standartlarının üzerine taşındığını belirtti.

Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi Samsun'da 8'i sanayi, biri de tarıma dayalı ihtisas olmak üzere 9 organize sanayi bölgesinin (OSB) bulunduğuna işaret eden Dağlı, "2022 yılında Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 gümrük müdürlüğünden toplam 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun yüzde 92'lik bölümüne tekabül eden 2 milyar 364 milyon dolarlık ihracat, Samsun Gümrük Müdürlüğümüzce gerçekleştirildi." dedi.

Samsun'dan 2022 yılının 11 ayında TÜİK verilerine göre 1 milyar 213 milyon 295 bin dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Samsun'da mevcut OSB'lerin bir kısmı tamamen dolu, bir kısmı da yüzde 90 doluluk oranına ulaşmış durumda. Bafra, Havza, Kavak, Çarşamba ve Gıda İhtisas OSB alanlarındaki rezerv sanayi parsellerinin de yatırımcılarımıza tahsisini gerçekleştirdik. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizin dört bir yanında bulunan OSB'lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun çalışma sürdürüyoruz. Samsun'a yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz."

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Kurulu üyesi ve Samsun temsilcisi Abdulkadir Köstek ise geçen yıl Türkiye genelinde 254,2 milyar dolar, Samsun'daki gümrüklerden de 2,3 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını anlattı.

Gelecek yıllarda ihracatın, ithalatın önüne geçmesi temennisinde bulunan Köstek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu Dünya Gümrük Örgütüne bağlı olan ülkeler, dünya ticaretinin yüzde 98'ini gerçekleştiriyor. Bu ticaret içinde ihracat açısından baktığımızda Türkiye, tarihinde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkabildi. Bu, bir başarıdır ama bunu çok daha ileriye taşıyabilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kentte ihracat yapan firmalara protokol üyelerince plaket verildi.

Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Musa Aydemir ile müdürlük personeli katıldı.



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