Salıpazarı'nda bir saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Esatçiftliği Mahallesi Armutyatağı mevkisinde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Akman, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Akman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Akman'ın ölümünden bir saat sonra da 94 yaşındaki babası Hüseyin Akman evinde düşerek beyin kanaması geçirdi. Baba Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazeleri, Esatçiftliği Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Çarşamba Çınarlık Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





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