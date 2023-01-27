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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi

AA

Regaip Kandili dolayısıyla Samsun ve ilçelerde program düzenlendi.

Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi

SAMSUN (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Samsun ve ilçelerde program düzenlendi.

Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Alaçam'da camilerde program gerçekleştirildi.

Camilerde akşam namazının ardından başlayan programlarda camileri dolduranlar el açarak dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başlayan programda İlçe Müftüsü Orhan Bal ve vaiz Ferhat Maden tarafından dua edildi.

Namaz sonrasında hayırseverler tarafından cemaate ikramda bulunuldu.


- Ladik

Regaip Kandili dolayısıyla Ladik Merkez Camisi'nde akşam namazından sonra Mevlid-i Şerif okunmasıyla bşlayan programa ilçe halkı ilgi gösterdi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara Ladik Belediyesi tarafından kandil simidi ile ballı süt ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, regaibin kendisine rağbet edilen, bol ve değerli şey anlamına geldiğini belirterek, "İslam dünyası için büyük öneme sahip üç ayların başlangıcı, ramazanın müjdecisi kandilimizi kutluyorum. Yüce Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, nimetlerinin diğer zamanlardan daha fazla tecelli ettiği, samimi kalple ona yönelenlerin affedileceği umudu ile camilerimizi doldurduk. Dualarımız bir, umudumuz bir. Allah ilçemize, ülkemize ve bütün vatandaşlarımıza bolluk bereket versin." ifadelerini kullandı.


- Havza

Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okundu, dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Fatih Çeri koordinesinde Kevser Camisi ve Orta Cami önünde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mübarek gecelerin birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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