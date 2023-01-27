Havza'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kevser Camisi'nde gerçekleştirilen ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'nın sabah namazını kıldırmasıyla başlayan program, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatla devam etti.

Alıcı, "Sabah namazı günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalıyız ki diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olalım. Nitekim Peygamberimiz, 'Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır.' buyurmuştur." dedi.



Programın sonunda katılımcılara simit ve meyve suyu ikram edildi.

Alıcı, daha sonra programa katılan Havza Merkez Yatılı Erkek Kur'an ve Hafızlık Kursu öğrencileri ile bir çay ocağında bir araya gelerek sohbet etti, gençlere simit ve çay ikramında bulundu.







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