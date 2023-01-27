Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi kapsamında Ladik ve Kavak'ta inceleme

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SAMSUN (AA) - Samsun'da yürütülen "Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi" kapsamında Çarşamba ve Ayvacık ilçesinden bir grup muhtar, Ladik ve Kavak ilçelerindeki afet alanlarında incelemede bulundu.

Samsun Valiliğinin talimatı doğrultusunda Kavak, Ladik ve Havza ilçelerinde bulunan fay, heyelan ve çığ gibi doğal afet lokasyanlarında incelemeler yaparak doğal afetlerin nedenleri, ekonomik ve toplumsal hayata etkilerinin anlatıldığı proje kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinden gönüllü 20 muhtar, Ladik ve Kavak ilçelerinde afetle ilgili inceleme yaptı.

Bu kapsamda Kavak Mahmutlu Fayı, Ladik Teberoğlu köyü heyelanı, Ladik Hamamayağı Fayı, Ladik Büyükkızoğlu köyü çığ patikası alanlarında inceleme gerçekleştirildi.

Daha sonra Ladik Gölü ve Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni gezen muhtarların programı son buldu.

Samsun'da afet ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenen Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi ile Samsun Destek AFAD gönüllüsü 337 muhtarla etkinlikler gerçekleştirilmesi planlandı.



Bu kapsamda Samsun'un 17 ilçesindeki Destek AFAD gönüllüsü muhtarlar gruplar halinde lokasyonlara götürülerek heyelan, çığ ve deprem fay hatları yerinde gösterildi, Samsun'un afetselliğine yönelik bilgi aktarıldı.





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