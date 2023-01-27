Yakakent Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi"ne devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi tarafından 2017 yılında başlatılan ve Kovid-19 salgını döneminde ara verilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.



Proje kapsamında Yakakent ilçesinde yaklaşık 200 yeni doğan bebeğin ailesi evlerinde ziyaret edilerek, hediyeler verildi.



Bu kapsamda Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'nın eşi Nezahat Kıyma, meclis üyeleri Naile Yetmişbir ve Muhtaber Çevik ile son olarak Erdoğan-Duygu Özdemir, Okan-Elif Kıdıl, Samet-Leyla Danacı ve Osman-Dilek Gök çiftlerini ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oldu.



Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, her yeni doğan bebeğin yarına umut, geleceği aydınlatacak yeni bir ışık olduğunu belirterek, "Ailelerimizin bu güzel günlerinde yanlarında olmak bizim için de ayrıcalık. Tüm yavrularımıza sağlıklı uzun ömür diliyorum." ifadesini kullandı.





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