Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçeli ve Bereket mahallelerinde, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Yukarı Kavacık Mahallesi'ndeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 7 gram kubar esrar, 2 adet sentetik ecza hapı ile 51 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili K.D. ve Ö.E. gözaltına aldı.







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