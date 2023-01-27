Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müslüm A. yönetimindeki 55 ADM 825 plakalı motosiklet, Altınyaprak Mahallesi Saatçiler 1. Sokak'ta Tuğba U'nun kullandığı 55 FE 027 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten düşerek yaralanan Müslüm A, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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