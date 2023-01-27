Vezirköprü'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

SAMSUN (AA) - Vezirköprü İmam Hatipliler Derneğince (VİHDER), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Köprülü Mehmet Paşa Camisi önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.



VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, İsveç ve Hollanda'da gerçekleştirilen çirkin provokasyonu lanetlediklerini belirterek, "İslam tek hak dindir. Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslüman olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. VİHDER olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından katılımcılar tekbir getirdi.





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