Samsun'da manda ırkının süt ve et verimini artırmak için suni tohumlama yapılıyor

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2020 yılında başlatılan "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında manda ırkının süt ve et verimini artırmak amacıyla Samsun'da suni tohumlama gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, manda üretimiyle ön plana çıkan Bafra ilçesinde üreticileri ziyaret etti.

Suni tohumlamayla doğan mandalara kulak küpesi takan Sağlam, "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında manda türünde suni tohumlama uygulama projesini 2020'de başlattıklarını söyledi.

Samsun'da görevli 9 serbest veterinerin suni tohumlama yaptığını belirten Sağlam, "Projede kullanılan bin doz sperma, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin edildi. Proje ile manda ıslahında daha sağlıklı ve kaliteli gen elde edilerek, bu hayvanlarda et ve süt üretimi açısından kayda değer sonuçlar alınmaya başlandı." dedi.

Proje kapsamında 2020-2022 yıllarında 530 mandaya suni tohumlama yapıldığına dikkati çeken Sağlam, geçen yıl proje bütçesinden 725 doz İtalyan manda sperması alındığını anlattı.

Sağlam, hayvancılık desteklemeleri kapsamında suni tohumlamayla doğan malaklar için ilave 500 lira destekleme verildiğini vurgulayarak, "Dişi mandalara yine 500 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara 300 lira, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ise ilave 300 lira hayvan başı destekleme ödemesi yapılacaktır." diye konuştu.





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