İl Emniyet Müdürü Urhal'dan Havza'ya ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Urhal, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile ilçede yapımı devam eden Havza Hükümet Konağı binası, kaymakamlık lojmanı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Katlı Mekanik Otopark inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Nayman, eski hükümet konağının yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkıldığını belirterek, "Yeni bir hükümet konağı inşası için temel kazı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yeni binamızı tamamlayarak halkımıza buradan hizmet vereceğiz." dedi.
Özdemir de ilçenin hızlı gelişim sürecine girdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"İnşallah yeni binamızda halkımıza Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır hizmetler sunacağız. Hükümet konağı binasının ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Katlı Mekanik Otoparkımız hizmete girdiğinde ilçemizde park sıkıntısı sona erecek. Bu hizmetlerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e de teşekkür ederim."