Samsun'da geçen yıl 117 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da geçen yıl 117 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

AA

Samsun'da geçen yıl 117 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kanser taraması kapsamında Samsun'da geçen yıl 117 bin kişi ücretsiz taramadan geçirildi.

İl Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ücretsiz kanser taraması hakkında bilgi verdi.

Kanserde erken teşhis ve tedavinin çok büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Oruç, daha çok kişiye erken teşhis imkanı sunarak olası kanser riskinden korumak için il merkezi ve kırsal yerlerde etkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kamu ve özel sağlık tesislerinde geçen yıl 40-69 yaş arası 55 bin kadının meme kanseri, 30-65 yaş arası 30 bin kadının serviks kanseri, 50-70 yaş arası 32 bin kişinin de kolorektal kanser olmak üzere toplam 117 bin kişinin kanser taramasını tamamladıklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Veriler bize ortalama yüzde 6 düzeyinde tarama sonrası kanseri riski ortaya çıktığını göstermektedir. Bu da il genelinin tamamındaki taramada yaklaşık 7 bin kişinin kanser riski şüphesiyle ileri tetkik için hastanelerimize yönlendirildiğini göstermektedir. Bu rakam bile kanser taramalarının, kanserin erken teşhisindeki önemini bir kez daha göstermektedir. Kanser farkındalık çalışmalarımız sadece taramalarla sınırlı kalmamış, bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 25 binin üzerinde vatandaşımıza kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verilmiştir. Merkeze uzak noktalarda bulunan vatandaşlarımıza mobil kanser tarama aracımızı göndererek taramalar yerinde yapılmıştır."

Özellikle merkeze uzak yerlerde yaşayanların kanser tarama hizmetlerinden mahrum kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Mobil kanser tarama çalışmasından faydalanmak isteyenler bir telefonla bizlere ulaşarak evlerine en yakın yerde taramalarını yaptırabilir. Bu çalışmalarda amacımız erken teşhisle birçok kanser türünün önüne geçilebileceği bilincini tüm halkımıza aktarmak, olabildiğince çok risk grubundaki insanımıza ulaşarak hayati riskle karşılaşmalarını önlemek için kanser taramaları yapmaktır. Ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından sunulan bu hizmete vatandaşlarımız KETEM'lerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde kolaylıkla ulaşabilirler."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Emniyet Müdürü Urhal'dan Havza'ya ziyaret
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Urhal'dan Havza'ya ziyaret
Samsun'da manda ırkının süt ve et verimini artırmak için suni tohumlama yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun'da manda ırkının süt ve et verimini artırmak ...
Vezirköprü'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi
YEREL HABERLER Vezirköprü'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto ...
Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" hizmeti verildi
YEREL HABERLER Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" ...
Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir ...
Yakakent Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi"ne devam ediyor
YEREL HABERLER Yakakent Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi"ne ...
Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 ...
Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi kapsamında Ladik ve Kavak'ta inceleme
YEREL HABERLER Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi kapsamında ...
Havza'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Havza'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi
Samsunspor´da 2 transfer
YEREL HABERLER Samsunspor´da 2 transfer
Salıpazarı'nda bir saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda bir saat arayla ölen baba ve oğlunun ...
(Görüntülü) SAMSUN?DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN?DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Orta Karadeniz'den 2022'de 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Orta Karadeniz'den 2022'de 2 milyar 571 milyon ...
Samsun´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Alaçam Belediyesi beton yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Alaçam Belediyesi beton yol yapım çalışmalarına devam ...
Samsun’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
Samsunspor, Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Samsunspor, Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yu ...
Samsun'da "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" ...
Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi
YEREL HABERLER Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi
Samsunspor, Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig yolunda ilerlemeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.