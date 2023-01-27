Samsun'da geçen yıl 117 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

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SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kanser taraması kapsamında Samsun'da geçen yıl 117 bin kişi ücretsiz taramadan geçirildi.

İl Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ücretsiz kanser taraması hakkında bilgi verdi.

Kanserde erken teşhis ve tedavinin çok büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Oruç, daha çok kişiye erken teşhis imkanı sunarak olası kanser riskinden korumak için il merkezi ve kırsal yerlerde etkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kamu ve özel sağlık tesislerinde geçen yıl 40-69 yaş arası 55 bin kadının meme kanseri, 30-65 yaş arası 30 bin kadının serviks kanseri, 50-70 yaş arası 32 bin kişinin de kolorektal kanser olmak üzere toplam 117 bin kişinin kanser taramasını tamamladıklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Veriler bize ortalama yüzde 6 düzeyinde tarama sonrası kanseri riski ortaya çıktığını göstermektedir. Bu da il genelinin tamamındaki taramada yaklaşık 7 bin kişinin kanser riski şüphesiyle ileri tetkik için hastanelerimize yönlendirildiğini göstermektedir. Bu rakam bile kanser taramalarının, kanserin erken teşhisindeki önemini bir kez daha göstermektedir. Kanser farkındalık çalışmalarımız sadece taramalarla sınırlı kalmamış, bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 25 binin üzerinde vatandaşımıza kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verilmiştir. Merkeze uzak noktalarda bulunan vatandaşlarımıza mobil kanser tarama aracımızı göndererek taramalar yerinde yapılmıştır."

Özellikle merkeze uzak yerlerde yaşayanların kanser tarama hizmetlerinden mahrum kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Mobil kanser tarama çalışmasından faydalanmak isteyenler bir telefonla bizlere ulaşarak evlerine en yakın yerde taramalarını yaptırabilir. Bu çalışmalarda amacımız erken teşhisle birçok kanser türünün önüne geçilebileceği bilincini tüm halkımıza aktarmak, olabildiğince çok risk grubundaki insanımıza ulaşarak hayati riskle karşılaşmalarını önlemek için kanser taramaları yapmaktır. Ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından sunulan bu hizmete vatandaşlarımız KETEM'lerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde kolaylıkla ulaşabilirler."





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