Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Savaş Çoşkuner (33) idaresindeki 55 ABK 613 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hasan (65) ve Şükriye Çoşkuner (65) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şükriye Çoşkuner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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