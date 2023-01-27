BBP Salıpazarı İlçe Başkanlığına Candan seçildi

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SAMSUN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Salıpazarı İlçe Başkanlığına Mehmet Candan getirildi.



Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda yapılan kongrede yönetim ve denetim raporları okunarak ibra edildi.



Daha sonra yapılan seçime mevcut başkan Candan, tek aday olarak katıldı. Seçimde kullanılan tüm oyları alan Candan, yeniden başkanlığına seçildi.

Candan, BBP'nin halkın gönlünde taht kurmuş bir siyasi hareket olduğunu belirterek, "Büyük Birlik Hareketini halkımızla buluşturacağız. Önümüzdeki seçimlere iddialı şekilde hazırlanacağız." dedi.

Kongreye BBP MKYK üyesi Erdal Avcı, BBP Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç, BBP YİK Üyesi Mehmet Karabacak ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.





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