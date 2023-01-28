Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişi bıçakla yaralandı.

Tabakhane Mahallesi'nde Z.I. (49), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.I. ve tarafları ayırmaya çalışan H.T. (48) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Durumu ağır olan Z.I, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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