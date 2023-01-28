Samsun'da bir zanlının üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bekçilerin şüphelendiği bir kişinin üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu.

İshaklı Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, bir zanlıyı durdurdu. Bekçiler tarafından zanlının üzerinde yapılan aramada hassas terazi, uyuşturucu ve bıçak ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.





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