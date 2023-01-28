Havza'da Millet İttifakı temsilcileri toplandı

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SAMSUN (AA) - Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Havza ilçe başkanları bir araya geldi.

CHP İlçe Başkanlığı binasında CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek başkanlığında bir araya gelen partilerin Havza ilçe başkanları, seçimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zeybek, yaklaşan seçimler öncesi değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Seçim takvimi netleştikçe çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Millet İttifakı'nın temsilcileri olarak yapılacak çalışmaları belirlemek ve sahada etkinliğimizi artırmak adına yapmamız gerekenleri yapacağız." dedi.

Toplantıya CHP Havza İlçe Başkanı Yunis Yılmaz, İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Saim Çalışkan, Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, DEVA Partisi Havza İlçe Başkanı Suat Bayraktar ile partililer katıldı.

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