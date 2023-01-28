SAMSUN (AA) - \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, "Ben bedavadan ba\u015fbakanl\u0131k istemiyorum, kimseyle de pazarl\u0131k etmedim, etmem. Biz bunu hak edece\u011fiz, \u0130Y\u0130 Parti birinci parti \u00e7\u0131kacak." dedi.Ak\u015fener, Mustafa Da\u011f\u0131stanl\u0131 Spor Salonu'nda d\u00fczenlenen partisinin 3. Ola\u011fan Samsun \u0130l Kongresi'nde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, hikayesi olan insanlar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu bir siyasi parti olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n 13'\u00fcnc\u00fc cumhurba\u015fkan\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren Ak\u015fener, "Sizin stratejiniz, T\u00fcrkiye sevdan\u0131z, sizin millet sevdan\u0131z, 'T\u00fcrkiye'nin menfaatleri, milletimin \u00e7\u0131karlar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda boynum k\u0131ldan incedir.' tavr\u0131n\u0131z olmam\u0131\u015f olsayd\u0131, \u0130Y\u0130 Parti kurulmam\u0131\u015f olsayd\u0131, bug\u00fcn neyi konu\u015fuyor olacakt\u0131k? Bu diktat\u00f6rl\u00fck heveslilerinin \u00fclkenin b\u00fct\u00fcn de\u011ferleriyle top oynar gibi oynad\u0131\u011f\u0131, umutsuz, yar\u0131na dair inanc\u0131 kaybolmu\u015f bir T\u00fcrkiye ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacakt\u0131k." diye konu\u015ftu.Se\u00e7imlerden \u0130Y\u0130 Parti'nin birinci parti \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 savunan Ak\u015fener, "Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n se\u00e7imi kazanaca\u011f\u0131na olan inanc\u0131m\u0131z ve inan\u00e7lar\u0131 nedeniyle bu \u00fclkeden gitmeyi erteleyen \u00e7ocuklar a\u015fk\u0131na, sokakta y\u00fcr\u00fcrken endi\u015fe eden, bu \u00fclkede 'Ben ne yapaca\u011f\u0131m?' diyen, umudu yerlere d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, her dakika \u015fiddete u\u011frayan ve u\u011frayaca\u011f\u0131ndan endi\u015fe duyan ama '\u0130\u015fte se\u00e7im geliyor, in\u015fallah biz kazanaca\u011f\u0131z.' diye bizlere inanan kad\u0131nlar, istismara u\u011frayan \u00e7ocuklar\u0131n, yerlerde s\u00fcr\u00fcnen haklar\u0131, 6 ya\u015f\u0131nda evlendirilen, 'Ne olmu\u015f evlendirildiyse.' denilen bir T\u00fcrkiye'de o \u00e7ocuklar ad\u0131na bu se\u00e7imden birinci parti \u0130Y\u0130 Parti \u00e7\u0131kmal\u0131d\u0131r. Ben bedavadan ba\u015fbakanl\u0131k istemiyorum, kimseyle de pazarl\u0131k etmedim, etmem. Biz bunu hak edece\u011fiz, \u0130Y\u0130 Parti birinci parti \u00e7\u0131kacak." ifadelerini kulland\u0131.T\u00fcrkiye'ye bor\u00e7lar\u0131 bulundu\u011funu belirten Ak\u015fener, "Nas\u0131l sadece kuruldu\u011fumuzda, se\u00e7ime gitti\u011fimizde her \u015fey de\u011fi\u015ftiyse, bu \u00fclkede birinci parti \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda nelerin de\u011fi\u015fece\u011fini hayal edin. Bu \u00fclkeye, bu millete borcumuz var. Atat\u00fcrk'\u00fcn de\u011ferlerini alt\u00fcst ettiler. Atat\u00fcrk'\u00fc itibars\u0131zla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in ona sava\u015f a\u00e7t\u0131lar. Cumhuriyet'in de\u011ferlerini dibine bat\u0131rd\u0131lar. B\u00fct\u00fcn bunlar i\u00e7in \u0130Y\u0130 Parti birinci parti \u00e7\u0131kmak zorunda. Atat\u00fcrk i\u00e7in birinci parti \u00e7\u0131kmak zorunda. Cumhuriyet i\u00e7in birinci parti \u00e7\u0131kmak zorunda. Kad\u0131nlar, \u00e7ocuklar, \u00e7evremiz, do\u011fam\u0131z, katledilen, yak\u0131lan, y\u0131k\u0131lan ormanlar\u0131m\u0131z, ormanda yanan canl\u0131lara, 'beyaz et' deyip ge\u00e7en zihniyetin y\u0131k\u0131lmas\u0131 i\u00e7in birinci parti \u00e7\u0131kmak zorunday\u0131z. Biz bu yola, 'Sandalye de\u011fil, ayakkab\u0131 eskitece\u011fiz.' s\u00f6z\u00fcyle \u00e7\u0131kt\u0131k. Allah'\u0131ma \u015f\u00fck\u00fcrler olsun ki ayakkab\u0131lar\u0131 eskittik." diye konu\u015ftu.Ak\u015fener, ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcne y\u00f6nelik anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi teklifine de\u011finerek \u015f\u00f6yle devam etti:"Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcyle ilgili bir kanun teklifi verdi, helalle\u015fme \u00e7er\u00e7evesi i\u00e7inde oldu\u011funu iddia etti. Say\u0131n Erdo\u011fan bunu kendine bir pas olarak ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. Dedi ki 'K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu bana pas att\u0131, ben bunu gole \u00e7evirece\u011fim.' 28 \u015eubat'ta ac\u0131 \u00e7eken kad\u0131nlar\u0131n, annelerinin, babalar\u0131n\u0131n e\u015flerinin, abilerinin o ac\u0131s\u0131, o haks\u0131zl\u0131\u011fa u\u011framan\u0131n getirdi\u011fi ruh d\u00fcnyas\u0131 seni bu \u00fclkede 20 y\u0131l iktidar etti. Sana, 'milletin adam\u0131' dendi. Me\u011ferse b\u00fct\u00fcn bunlar pasm\u0131\u015f ve gole \u00e7evrilmesi gerekirmi\u015f. Ben o d\u00f6nemde iki ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc ye\u011fenin halas\u0131yd\u0131m. O k\u0131zlar\u0131n neler \u00e7ekti\u011fini bilir misin? Elbette bilirsin ama unuttun Say\u0131n Erdo\u011fan. Senin i\u00e7in g\u00fc\u00e7, her \u015fey oldu. Bir gol atmak i\u00e7in ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc ile ilgili bir anayasa metni getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck, DEVA Partisi ile ortak bir d\u00fczeltme yapt\u0131k. Bak\u0131n d\u00fczeltme, de\u011fi\u015fiklik bile de\u011fil. \u00c7\u00fcnk\u00fc o kadar yalap \u015falap metin olmu\u015f ki, gol i\u00e7in olmu\u015f ya, gol atacak ya, o kadar \u00f6zensiz, dikkatsiz bir anayasa maddesi haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcyle ilgili. \u0130ktidar de\u011fi\u015fti\u011finde, bizden bahsetmiyorum, harp oldu\u011fu, darp oldu\u011fu takdirde ya da birileri \u00e7\u0131k\u0131p, 'Sen siyasi nedenlerle ba\u015f\u0131n\u0131 \u00f6rt\u00fcyorsun, a\u00e7 bakal\u0131m ba\u015f\u0131n\u0131' diyebilecekleri bir madde yazm\u0131\u015flar. Biz de dedik ki, 'Ba\u015f\u0131n\u0131 \u00f6rten veya \u00f6rtmeyen, k\u0131yafetindeki tercihleri i\u00e7in, bir kad\u0131n\u0131n k\u0131yafetindeki, ba\u015f\u0131ndan bahsediyorum, \u00fczerinden bahsediyorum, tercihleri hi\u00e7bir \u015fekilde sorgulanamaz' maddesini d\u00fczelttirdik. Ne yapt\u0131lar? Komisyonda her iki siyasi parti oy birli\u011fiyle reddetti. Hey gidi hey, 'Bas m\u00fcminin dal\u0131na, g\u00f6r ondaki iman\u0131.' G\u00f6rd\u00fck ki bunlar\u0131n derdi problemi \u00e7\u00f6zmek de\u011filmi\u015f. Bunlar\u0131n derdi meseleyi kal\u0131c\u0131 bi\u00e7imde, yani kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bir r\u00f6van\u015f meselesi olmaktan \u00e7\u0131karmak de\u011filmi\u015f."\u00dclkenin birbirine sar\u0131lmaya ihtiyac\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Ak\u015fener, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131:"Bu \u00fclkenin kurulu\u015f ayarlar\u0131na d\u00f6nmeye ihtiyac\u0131 var. Bu \u00fclkede kom\u015funun kom\u015fuya, birbirinin tuzuna muhta\u00e7 oldu\u011funu bilen gelene\u011fin yeniden olu\u015fmas\u0131na ihtiyac\u0131 var. Bu \u00fclkenin birbirine ta\u015f atmayan insanlar\u0131n\u0131n birbirine yeniden sar\u0131lmas\u0131na ihtiyac\u0131 var. Ba\u015f\u0131 a\u00e7\u0131k kad\u0131nla ba\u015f\u0131 \u00f6rt\u00fcl\u00fc kad\u0131n\u0131n zaten birlikte genel manada bir derdi yoktu. Aralar\u0131na nifak koyman\u0131n art\u0131k son bulmas\u0131na ihtiya\u00e7 var. Dolay\u0131s\u0131yla kutsal de\u011ferlerimiz \u00fczerinden birbirimizle d\u00f6v\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmenin sona ermesine ihtiya\u00e7 var. \u0130\u015fte \u0130Y\u0130 Parti, bu ihtiya\u00e7t\u0131r. Onun i\u00e7in \u0130Y\u0130 Parti, bu se\u00e7imde birinci parti olmak mecburiyetindedir. Evet, ben ba\u015fbakan olaca\u011f\u0131m. B\u00f6yle dedi\u011fim i\u00e7in de \u00e7ok siniri bozuldu herkesin. Evet ba\u015fbakan olaca\u011f\u0131m ama birinci partinin genel ba\u015fkan\u0131 olarak ba\u015fbakan olaca\u011f\u0131m. Bu \u00fclkenin yeniden birbiriyle sar\u0131lan, birbiriyle g\u00f6r\u00fc\u015fen, birbirine \u015fucu bucu demeden dost, arkada\u015f olarak, bu \u00fclkenin se\u00e7meninin velinimet olmas\u0131 i\u00e7in \u0130Y\u0130 Parti'nin birinci parti olmas\u0131 gerekiyor."