Vezirköprü Ensaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı

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SAMSUN (AA) - Vezirköprü Ensaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden Şakir Demirkan seçildi.

Atatürk İş Merkezi'ndeki düğün salonunda gerçekleştirilen kooperatif genel kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçim yapıldı.



Mevcut başkan Demirkan, tek aday olarak katıldığı seçimde kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Arslan Yıldırım, Ercan Coşkun, Rıdvan Görel ve Ümit Çörüş'ten oluştu.







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