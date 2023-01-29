Samsun'da polis noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde polis noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Bölge Trafik Denetleme noktasında yapılan kontrol sırasında bir aracın sürücüsü durmayıp kaçtı.



Polis ekipleri kaçan aracı İshaklı Mahallesi'nde durdurdu. Yapılan kontrolde aracın sürücüsü E.Y'nin ehliyetsiz ve 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sigortası ve muayenesi olmadığı belirlenen araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Emniyette ifadesi alınan araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.