Samsunspor, sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 11 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı.
Ligde 38 puanla haftaya 2. sırada giren Samsun ekibi, Erzurumspor FK'yi yenerek yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
Samsunspor'da Kadeem Harris, Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Berk Taşkın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer edilen Soner Aydoğdu'nun ise forma giymesi bekleniyor.