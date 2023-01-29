Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, "Başarı bedel ister" konulu konferans verdi.

Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri kapsamında Genç, sevenleriyle bir araya geldi.

Doğan, programda yaptığı konuşmada, yüzlerce yıl hizmet verecek projelerin yanı sıra kültürel aktivitelerle de Çarşambalılarla bir araya geldiklerini dile getirdi.



Genç'e katılımı için teşekkür eden Doğan, "Bizler de başarının çalışarak olacağının, Çarşamba'nın çalışan, üreten, düşünen kişileri hak ettiğinin farkındayız. Bu düşünce ve özenle ilçemiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu tarz programlarla da hemşehrilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğan, Genç'e Çarşamba'nın simgesi Tarihi Göğceli Cami'sinin rölyefini takdim etti.

- Salıpazarı'nda kar yağışı etkili oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Güzelvatan Mahallesi'nde kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.





- Çarşamba'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Çarşamba Belediyesince yapılan altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın gelecek 100 yılına hizmet edildiğini vurguladı.

Altyapı çalışmalarının akabinde üstyapı çalışmalarıyla ilçeye modern bir kimlik kazandırılacağına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapılan kazılardan ve değişen borulardan da görüldüğü üzere Çarşamba'mızın bir an evvel çözülmesi gereken altyapı sorununu gidermek için SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlandı. Parsel bağlantıları sonrası Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyemize ait yollarda kaldırım ve yol çalışmalarını yapacağız. Çalışmaları biten Gazi Bulvarı'ndaki alanda şehrimize yakışacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemelerine başladık. Hemşehrilerimizin de hoşgörüsü ile şehrimizi ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Anlayışları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum."





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