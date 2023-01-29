Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliye adli kontrol

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​​​​​​​SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, H.T. (48) ve Z.I'yı (48) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçesinde M.Y, 27 Ocak'ta tartıştığı Z.I. ile kendilerini ayırmaya çalışan H.T'yi bıçakla yaralayıp kaçmış, bir süre sonra polis ekiplerince saklandığı evde yakalanmıştı.



Yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.





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