Samsun'da araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak'ta devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri 55 BYT 06 plakalı aracı durdurdu.
Araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.