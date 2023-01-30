Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.



Mevsim normallerine göre geç gelen yağan kar, Asarcık ilçesinde sevinçle karşılandı.



Kuraklık yaşanacağı kaygısı ve sıcak hava nedeniyle erken açan meyve çiçeklerde don olacağı korkusu bulunan ilçede kar yağışıyla beraber ilçe sakinlerinin yüzü güldü.







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