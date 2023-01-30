Çekicinin üzerindeki araçla uyuşturucu taşıyan 2 zanlı Samsun'da yakalandı

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SAMSUN (AA) - İstanbul'dan çekicinin üzerinde Samsun'a getirilen araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis kontrollerine takılmamak için uyuşturucunun bulunduğu aracı çekicinin üzerinde Samsun'a getiren şüpheliler, kent girişinde yakalandı.

Çekicinin üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 55 bin 850 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K. ve A.O.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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