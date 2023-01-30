Samsun'da yabancı üniversite öğrencilerinin katıldığı Gönül Coğrafyası Kampı başladı

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Gönül Coğrafyası Kampı, Samsun'da başladı.

Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda 5 gün sürecek kampa Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören 120 yabancı öğrenci katılıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici, bakanlıklarının 15 ilde 15 farklı temayla kamp düzenlediğine dikkati çekerek, "Biz de gönül coğrafyamızın gençlerini ağırlıyoruz. Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerimizi misafir ediyoruz, 20 ilden 120 genç. Kamp programında farklı farklı etkinliklerimiz olacak." dedi.

Kampa katılan güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar da Türkiye'nin dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6 milyar dolar civarında insani yardım yapıyor. O kadar zengin ülkenin içinde bunu yapan tek ülke. Çünkü bulunduğumuz coğrafyaya gönül bağımız var. Gönül bağını sürdürebilmek için uğraşıyoruz. Osmanlı hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. Hiçbir ülkenin kültürel bağlılığını dönüştürmek ve değiştirmek için uğraşmamıştır. Biz gittiğimiz hiçbir coğrafyaya Türkçe'yi öğretmek için dayatmamışız. Dilini veya dinini değiştirmeye çalışmamışız. Biz hepsine saygı duymuşuz."





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