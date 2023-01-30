Samsunspor-Erzurumspor FK maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası'nda sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "22. hafta lider olmak ve böyle fırsat yakalamak bizim için önemliydi." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Erzurumspor FK ile çok zor bir maça çıktıklarını söyledi.

Ligin 36 haftalık uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Eroğlu, "36 haftalık lig maratonunun 22. haftasında çok önemli bir maça çıktık. 22. hafta lider olmak ve böyle fırsat yakalamak bizim için önemliydi. Rakiplerimiz puan kaybetmişti. Puansal anlamda kolay görünen maç çok zor geçti. Eyüpspor galibiyetinden sonra hazırlıklarımızı bugün için yapmıştık. Maçın ilk yarısı tempoyu yakalayamadık. Rakibin oyunu da bunu etkiledi. Pozisyonları değerlendiremedik. Geri düşünce reaksiyon verdik. Bir net golümüz de verilmedi. Öne geçince daha hızlı oyun oynuyoruz. İkinci yarıda taraftarın çoşkusuyla birlikte rakip alanda oynamaya başladık. Skoru bulunca farkı kaçırdık. Sonuçta kazandık. Lider olduk. Önemli olan bu liderliği ilerleyen haftalara taşımak. 11 yıllık Süper Lig hasretini bu sene gidermek istiyoruz." ifadesini kullandı.





- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer ise, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Bilazer, şunları kaydetti:

"Samsunspor’un liderlik maçıydı. İyi bir oyun oldu. Maçı kazanabilirdik. İyi bir atmosfer vardı. Bizim açımızdan hakem üzerinden maçı okumamız gerekiyor. Zorluklarla ve transfer yasağı ile mücadele ediyoruz. Hakemler bir çok maçta bize kart konusunda cömert davranıyor. Kırmızı kart yediğimiz pozisyonun ardından hakeme itiraz ederken sarı kart gördüm. Bunun Samsunspor ile alakası yoktu. O ara tepki gösterirken koridorlarda polis bize saldırdı. Polis bana, Mustafa Yumlu ve başkanımıza vurdu. Üzerimize kan bulaştı. Emniyet güçleri koridorlarda yenilen takımlara daha toleranslı olmalı. Gereksiz bir arbede yaşandı. Zor günler geçiriyoruz. Maç takvimimiz de çok sık. En zorlu yollarda otobüsle yolculuk yapıyoruz. Şu an durumumuz bizim için hiç açısı değil, bir girdabın içerisindeyiz. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. TFF ve hakemlerin de bu noktalarda bize olumsuz etkisi oldu. Mağdurluklarımız skorlara yansıdı. Bu kötü günleri atlatmak için daha çok çalışacağız"

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