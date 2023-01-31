Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde takip edilen aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 28 sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan L.K. emniyete götürüldü.

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