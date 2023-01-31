Samsun'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emirefendi Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı'nda 20 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Yılmaz (25), tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ali Yılmaz yönetimindeki 55 AHU 451 plakalı motosiklet, F.E'nin (24) kullandığı 06 MLU 41 plakalı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı.
Alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan otomobil sürücüsünün ehliyetine ise el konulmuştu.