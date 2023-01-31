Terme Kaymakamı Maytalman ve Başkan Kılıç'tan gaziye ziyaret

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SAMSUN (AA) - Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazi Yunus Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maytalman ve Kılıç, bir süre önce Tunceli'de terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada yaralanan Karamollaoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Kılıç, "Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilikle onurlanan hemşehrimiz ve ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Her daim gazilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Onları hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.





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