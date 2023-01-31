Terme Belediye Başkanı Kılıç, iş yeri açılışına katıldı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede hizmete giren iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kılıç, Terme'de işletmeciliğini Zafer Zengin'in yapacağı lastik satış dükkanının açılışına katıldı.

İş yerinin açılış kurdelesini kesen Kılıç, "İş yerinin açılışına icabet eden konuklarımızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Güzel bir işletme oldu. Rabb'im hayırlı kazançlar nasip eylesin. Allah bereketli eylesin, hayırlı olsun." dedi.

Açılışa AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Ramadan Yılmaz ile belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.





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