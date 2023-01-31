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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme Belediyesinde işçilerin yeni haklar kazandığı ek protokol imzalandı

AA

Terme Belediyesinde işçilerin yeni haklar kazandığı ek protokol imzalandı

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesinde, yaklaşık 200 çalışanı ilgilendiren ve yeni haklar sağlanan ek protokol imzalandı.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Konfederasyonu Samsun İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bünyesindeki şirket işçilerinin yeni haklar kazandığı ek protokolü imzaladı.

Kılıç, ek protokolün yaklaşık 200 işçiyi kapsayacağını belirterek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz, yaz kış, her türlü fiziki koşulda ilçemiz için çalışan mesai arkadaşlarımızın mutluluğu ve çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için önemli. İşçilerimizin yeni haklar kazandığı ek protokolü imzaladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.


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