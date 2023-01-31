Yakakent Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşme görüşmeleri tamamlandı.



Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Kıyma, burada yaptığı açıklamada, ekipleriyle ilçenin geleceği için gece gündüz demeden sahada olduklarını belirterek, "Sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için sendika yetkilileriyle uzun mesailer harcadık. İşçinin hakkını teslim etme noktasında tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık. İşçi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesini sağladığımıza inanıyorum. İmzaladığımız bu sözleşme tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Uzun da yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerin hayırlı neticeyle sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Önce insan önce emek' düsturuyla görüşmelerini yürüttüğümüz toplu iş sözleşmemizi imzalayarak işçi kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. Yakakent Belediyesi Personel Ltd. Şti. çalışanlarımız için yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Sözleşmemiz emekçi kardeşlerimiz, sendikamız ve belediyemiz için hayırlı uğurlu olsun. Yakakent Belediyemizdeki uyum ve birlikteliğin daim olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Toplu iş sözleşmesiyle belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarına yüzde 81,80 zam yapılması kararlaştırıldı.







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