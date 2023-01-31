İhraç ürünü yaş meyve ve sebzenin analizi Samsun'da yapılabilecek

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, 10 milyon liralık yatırımla ihraç ürünü yaş meyve ve sebze analizini yapabilecek hale getirildi.

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarında incelemede bulunan Vali Zülkif Dağlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dağlı, burada yaptığı açıklamada, Samsun'un Türkiye'nin çok önemli ihracat limanlarından birine sahip olduğunu söyledi.

Özellikle yaş meyve ve sebze ihracatında çok önemli bir noktada bulunduklarına işaret eden Dağlı, "Ancak laboratuvar bu konuda faaliyete geçinceye kadar yaş meyve ve sebzelerin numunelerini başka illere göndermek durumundaydık. Bu da hem vakit almakta hem de ihracatçılarımızı yormaktaydık. Aynı zamanda yaş meyve ve sebzenin beklemesine sebep olmaktaydı. Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, bakanlığımızın 10 milyon liralık yatırımıyla yaş meyve ve sebze analizi yapabilir hale getirilip hizmete açıldı. Artık ihracatçımız numunelerini başka illere göndermek zorunda kalmayacak." dedi.

- "2022'de 900 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatımız var"

Geçen yıl 900 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı yaptıklarını anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ihracat rakamlarının daha yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Çünkü buradan Mersin'e gönderilen numunenin gidip gelmesi 3-5 gün sürmekteydi. Bu da ihracatçılarımız için ayrı bir zorluk teşkil etmekte, hatta ihracat konusunda caydırıcı olabilmekteydi. Numuneler burada analiz edildikten sonra Samsun Limanı'ndan direkt Rusya ve AB ülkeleri ile diğer ülkelere gönderilecek. Tarım ve Orman Bakanlığımıza laboratuvarımızın hizmete açılmasında yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Dağlı, Karadeniz Bölgesi'nde ihracata yönelik analiz yapabilecek başka laboratuvar bulunmadığını, bölgedeki diğer illerden de Samsun'a numune gönderileceğini söyledi.





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