Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Samsun'da defnedildi

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SAMSUN (AA) - İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Canan S'nin cenazesi, memleketi Alaçam'a getirildi.

Kapaklı İlkokulu bahçesinde İlçe Müftüsü Orhan Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Canan S'nin cenazesi, Kapaklı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Canan S'nin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Esenler'de dün Canan S, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar S. (45) tarafından silahla vurularak öldürülmüş, polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.





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