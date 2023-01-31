Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erol Ö'nün (35) kullandığı 34 GBT 388 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde aynı yönde seyreden Berkan B. (32) idaresindeki 34 FAH 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan Berkan B'nin kullandığı otomobil, bariyeri aşarak boş araziye devrildi. Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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