Samsun'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bir apartmanın birinci katında bulunan dairede patlamanın ardından yangın çıktı.

Bu sırada çöpü atmak için dışarı çıkan ev sahibi kadın, iki çocuğunun içeride olduğunu belirterek eve girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince evde bulunan anne ile bir çocuğu kurtarıldı, 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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