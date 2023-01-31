Samsun'da bir kişi, annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.



İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı.



Annesini darbeden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.



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