19 Mayıs'ta çiftçilere TARSİM ile ilgili bilgi verildi

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SAMSUN (AA) - TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs ilçesinde tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz çiftçilere bilgi verdi.



Cingöz, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.



Toplantıya 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.







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