Salıpazarı'da emniyet ve jandarmadan okul servis sürücülerine eğitim

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince okul servis sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.
Hasan Çelebi Anadolu Lisesi toplantı salonunda İlçe Emniyet Amirliği ve Çarşamba Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince servis şoförlerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimde, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak, taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak öğrenci ve diğer insanların güvenliğini muhafaza etmek amaçlandı.
Servis araçlarının rehber personeli ile öğrencilere de bilgi verilen eğitimde araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği uygunluğu da denetlendi.