Çarşamba Belediyesinin şubat ayı kültür sanat takvimi belirlendi

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince şubat ayında gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinin programının belirlendiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi, şubat ayında eğitim seminerleri, çocuklara yönelik tiyatro oyunları, yetişkinlere yönelik seminer ve programlar ile şiir dinletileri gibi organizasyonlar gerçekleştirecek.

Programların gün ve saatine dair detaylı bilgi, Çarşamba Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, kültür sanat programlarının hem düşündüren hem de keyifli vakit geçirilen organizasyonlar olduğunu vurguladı.



Şubat ayında düzenleyecekleri seminerlerle gençlerin eğitimine katkı sunmaya, yol göstermeye devam edeceklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğumuz yine çok güzel bir işe imza atarak, 'Çöp Avcısı' isimli çocuk oyununu hazırlayıp sahneye koydu. Sanat programlarına genel geçer organizasyonlar olarak bakmamak lazım. Hem gençlerimizin hem tüm vatandaşlarımızın ufkunun genişlemesine, hayatlarında tatlı anılar bırakılmasına, düşünmesine sevk edecek programlar bunlar. Çarşamba'da tiyatro oyunu izlememiş hiçbir çocuk kalmasın istiyoruz. 2023 kültür sanat günlerimiz kapsamında çok güzel bir şubat takvimi de bizleri bekliyor. Tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum."







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