Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mürvet Demir (38) idaresindeki 34 FNY 014 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı’nda Ali Taş’ın (45) kullandığı 55 ACG 350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Diren Sultan (8), Agah Demir (4), Hüseyin Taş (54) ve Hasan Can (52) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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