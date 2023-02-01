Bafra ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 110 milyon lira maliyetle 153 kilometre uzunluğundaki altyapı hattı çalışmaları devam ediyor.

Bafra Belediyesinin açıklamasına göre, geçen yıl temmuz ayında şehir merkezinde başlayan altyapı çalışmalarında 7 bin metre yağmur suyu, 6 bin metre kanalizasyon, 35 bin metre içme suyu, 250 abone, 40 ızgara ve 70 parsel çalışması yapıldı.

Proje kapsamında 250 evin yeni içme suyu borusundan abone bağlantıları gerçekleştirildi. Yağmur suyu şebekeleri üzerine yapılacak ızgara menfezlerin 40, kanalizasyon hatlarında 70 evsel bağlantı parsel bacası yapıldı. Yağmur suyu terfi merkezi inşaatına nisan ayı itibarıyla başlanılması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların içme suyunda yüzde 30, kanalizasyonda yüzde 70, yağmur suyu kanallarında da yüzde 40'lık bölümü tamamlandı.



Çalışmaları inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yürütülen çalışmalar uzun yıllar var olan sorunları ortadan kaldıracak olmasının yanında oldukça uzun süreçte benzer problemlerin yaşanmamasını da sağlayacak. Yaklaşık 15 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeniyor. Yaklaşık 115 kilometre içme suyu hatları değişiyor." ifadesini kullandı.





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