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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. Yer yer 2 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladı.





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