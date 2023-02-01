Samsun'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 4 kurusıkı tabanca ve 2 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirdi.

Operasyonda A.Y. gözaltına alındı.





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